Tunceli'deki adliye lojmanlarına bombalı saldırı: Bombalı aracı bırakan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Tunceli Ovacık\'ta bomba yüklü araçla saldırı eyleminin şüphelisi olarak aranan bir kişi, İstanbul Küçükçekmece\'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılı haziran ayında Tunceli Ovacık ilçesinde bulunan adliye lojmanlarına bombalı araçla saldırı düzenleyen şüpheliler arasında bulunduğu belirlenen 29 yaşındaki Umut D. Ş.\'nin Küçükçekmece\'deki bir evde olduğunu belirledi.

Ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle Küçükçekmece Atatürk Mahallesi\'ndeki eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 29 yaşındaki Umut D. Ş. gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Umut D. Ş. , İstanbul Emniyeti\'ndeki işlemlerinin ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Umut D. Ş.\'nin bombalı aracı adliye lojmanları önüne bıraktığı ileri sürülüyor.