Tunceli'deki 2 bin 19 öğrenci uçakla seyahat yapacak

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yürütülen \'Biz Anadoluyuz Projesi\' ve Tunceli Valiliği\'nin \'Üniversitemizi tanıyoruz\' projeleri kapsamanında yıl sonuna kadar Tunceli\'deki 2 bin 19 öğrencinin uçakla çeşitli kentlere seyahat yapması hedefleniyor.

\'Biz Anadoluyuz Projesi\' ve \'Üniversitemizi tanıyoruz\' projeleri kapsamanında kentte eğitim gören öğrenciler, moral ve motivasyon sağlaması açısından Türkiye\'nin çeşitli kentlere gönderiliyor. Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında bin 374 öğrenci uçakla seyahat ederken, Üniversitemizi Tanıyoruz Projesi\'yle de 645 öğrencinin yıl sonuna kadar Türkiye\'nin çeşitli illerine gönderilmesi hedefleniyor. Tunceli\'nin çeşitli liselerinde eğitim gören bir grup öğrenci ise İstanbul\'daki üniversiteleri tanıması amacıyla bugün İstanbul\'a gönderildi.

ÖĞRENCİ KAFİLESİNİ VALİ UĞURLADI

Öğrencileri uğurlayan Vali Tuncay Sonel, yıl sonuna kadar 2 bin 19 öğrencinin uçakla sayahat etmesini sağlayacaklarını belirterek, \"Geçen yıl lise son sınıf öğrencilerimizi üniversiteleri gezmeleri için uçaklarla İstanbul ve İzmir\'e göndermiştik. Bu yıl da ilk grup olarak siz gideceksiniz. Böylece uçağa binerek ülkemizin çeşitli illerine gönderdiğimiz gençlerimizin sayısı 2019 olacak. Öğretmenlerinizle birlikte orada iki gün kalacaksınız. Hem üniversiteleri hem de İstanbul\'un tarihi ve turistik yerlerini gezersiniz. İstanbul hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği. Bu gezinin sizlere moral ve motivasyon açısından olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah sizleri üniversiteye de yolcu ederiz. Çünkü son sınıf öğrencilerisiniz. Umarım herkes gönlünden geçen yeri kazanıp bu memleket için güzel şeyler yapar. Yolunuz açık olsun\" dedi. Yapılan konuşmanın ardından öğrenci kafilesi, tobüslerle Elazığ\'a, oradan da uçakla İstanbul’a gitmesi için uğurlandı.



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