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Yaşam

Tunceli'de yol kazısında insan kafatası bulundu

Tunceli'de ormanlık alanda yol açma çalışmasının yapıldığı bölgede toprağa gömülü halde insana ait bir kafatası ile kemik parçaları bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı

01 Nisan 2013 22:20

Tunceli’de ormanlık alanda yol açma çalışmasının yapıldığı bölgede toprağa gömülü halde insana ait bir kafatası ile kemik parçaları bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, Tunceli merkeze yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Kocakoç Köyü'nün ormanlık alanında yol açma çalışmalarının ardından bölgede odun toplayan köylüler, toprak yüzüne çıkmış bir insana ait kafatası ile topraklar arasında insan kemikleri buldu. Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Köylüler, 1990'lı yıllarda bölgede bir çok kişinin kaybolduğunu belirterek, bu kemiklerin kayıp kişilere ait olabileceğini ileri sürdü.

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