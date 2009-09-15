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Yaşam

Tunceli'de yeniden beyaz eşya dağıtımı

"Amacımız vatandaşların evlerinde yaşam standardını artırmak"diyen Tunceli ilçe başkanı beyaz eşya dağıtıyor.

15 Eylül 2009 03:00

"Amacımız vatandaşların evlerinde yaşam standardını artırmak"diyen Tunceli ilçe başkanı beyaz eşya dağıtıyor.

Pertek Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, yoğun talep üzerine ihtiyaç sahibi ailelere beyaz eşya yardımı yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Erdinç, Pertek SYDV'nin vatandaşlara dağıtmak üzere 108 adet çamaşır makinesi, 135 adet buzdolabı, 246 adet kanepe, 41 adet fırın, 26 adet televizyon ve 75 adet halının alımı için 8 Ekim 2009'da ihale düzenleneceğini belirtti.

İlaheyle alınacak söz konusu eşyaların ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen yaklaşık 442 aileye dağıtılacağını anlatan Erdinç, "Amacımız vatandaşların evlerinde yaşam standardını artırmak" diye konuştu.

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