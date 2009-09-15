Tunceli'de yeniden beyaz eşya dağıtımı

"Amacımız vatandaşların evlerinde yaşam standardını artırmak"diyen Tunceli ilçe başkanı beyaz eşya dağıtıyor.
Pertek Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, yoğun talep üzerine ihtiyaç sahibi
ailelere beyaz eşya yardımı yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Erdinç,
Pertek SYDV'nin vatandaşlara dağıtmak üzere 108 adet çamaşır makinesi,
135 adet buzdolabı, 246 adet kanepe, 41 adet fırın, 26 adet televizyon
ve 75 adet halının alımı için 8 Ekim 2009'da ihale düzenleneceğini
belirtti.
İlaheyle alınacak söz konusu eşyaların ihtiyaç sahibi
oldukları tespit edilen yaklaşık 442 aileye dağıtılacağını anlatan
Erdinç, "Amacımız vatandaşların evlerinde yaşam standardını artırmak"
diye konuştu.