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Çevre

Tunceli'de yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Bitkiye Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan esinlenilerek "Munzur'un Nefesi" adı verildi

22 Eylül 2016 00:08

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde sadece bölgeye has yeni bir bitki türü tespit edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Yrd. Doç. Dr. Metin Armağan, bitkiye Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan esinlenilerek "Munzur'un Nefesi" (Gypsohila Munzurensis Armağan) isminin verildiğini söyledi.

Bitkinin sadece Munzur Vadisi'ne has bir tür olduğunu belirten Armağan, bitkinin Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yaklaşık 4 kilometrelik hat boyunca görüldüğünü ifade etti.

Metin Armağan, "2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen Tunceli ilindeki biyoçeşitlilik çalışması kapsamında arazi çalışmalarında toplamıştım. Halk arasında bilinmediği için kullanım alanı yok ama bu bitkinin yakın akrabaları bahçe süslemelerinde, çiçekçilerde, gıda ve temizlik ürünleri sektöründe kullanılıyor. Yaşam alanı dünya üzerinde 4 yada 5 kilometrelik bir koridor." diye konuştu. 

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