Tunceli'de yaban hayatında salgın şüphesi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesi Kırmızıköprü köyü kayalıklarında bitkin halde bulunan 5 yaşındaki dişi dağ keçisi yakalanarak, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Geçici körlük ve kanlı ishal teşhisi konulan keçi tedaviye alınırken, son bir ay içinde kentte 4 bölgede bitkin bulunan diğer dağ keçilerinin tamamında da geçici körlük belirlendiği kaydedildi. Prof. Dr. Murat Arslan, konuyla ilgili \"Kaynaklara göre, dağ keçilerinde zaman zaman bulaşıcı viral hastalıklar veya bitki zehirlenmesi sonucu geçici körlük gibi hastalık semptomları şekillenebilmektedir. Ancak, Tunceli\'deki olayda vakaların farklı bölgelerde görülmesi zehirlenme olasılığını azaltıyor\" dedi.

Pülümür\'ün Kırmızıköprü köyü kayalıklarında, bugün sabah saatlerinde bitkin halde bulunan dişi dağ keçisi yakalanarak, Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Burada yapılan muayenede, dağ keçisinin daha önce kentin 4 bölgesinde bulunan keçiler gibi geçici körlük yaşadığı belirlendi. Ayrıca, keçide kanlı ishal de tespit edildi. Dağ keçisini tedaviye alan veteriner hekim Baran Kar, rahatsızlıkların hayvanın beslendiği otlardan kaynaklı olabileceğini söyledi. Kar, \"Dağ keçisinin ishali kanlı, bu nedenle hayvan bitkin düşmüş. Gerekli tahlillerden sonra hastalığının nedeni ortaya çıkacaktır. Şu an vitamin ve antibiyotik tedavisi yapıyoruz ama hastalığın nedeni ve hastalığın kesin teşhisi için bazı tetkikler gerekiyor. Şu an biz ilk müdahaleyi yaptık\" diye konuştu.

Tunceli\'de son bir ay içerisinde bulunan dağ keçilerinin tamamında geçici körlük tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise şunları söyledi:

\"Kaynaklara göre, dağ keçilerinde zaman zaman bulaşıcı viral hastalıklar veya bitki zehirlenmesi sonucu geçici körlük gibi hastalık semptomları şekillenebilmektedir. Ancak, Tunceli\'deki olayda, vakaların farklı bölgelerde görülmesi zehirlenme olasılığını azaltıyor. Diğer taraftan özellikle koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların beslenme alanlarına girmesi bu hayvanlarda görülen bazı hastalıkların yabani hayvanlarda da görülmesini mümkün kılmaktadır.\"

Prof. Dr. Arslan, özellikle yiyecek bulmanın zorlaştığı mevsimlerde hayvanlarda bu durumun sıklıkla görüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Murat Arslan şunları kaydetti:

\"Bilindiği gibi yakın zamanda Akseki\'deki dağlık arazide ölü dağ keçileri bulunmuş, yapılan araştırmalar sonucu bu hayvanlarda \'ektima kontagioza ovis\' denilen, genellikle koyun ve keçilerde hastalık yapan bir etkenin sebep olduğu tespit edilmişti. Problemin asıl kaynağının, yabani hayvanlarla evcil hayvanların yakınlaşmalarından kaynaklandığı bildirilmişti. Tunceli\'deki olayda konuya bu yönlü yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyorum. Derhal il hayvan sağlığı şubesinde görevli veteriner hekimlerin örnek almaları veya hasta hayvanı doğrudan en yakın veteriner araştırma enstitüsüne göndermeleri yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte farklı alanlar kontrol edilerek hastalığın ne kadar yaygın olduğuna ilişkin bilgiler toplanmalı, halk da bilgilendirilerek yardım alınmalıdır.\"



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