T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de vurulan dağ keçisi kurtarılamadı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılar tarafından boynundan vurulan dağ keçisi, götürülüp tedaviye alındığı Erzincan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü

07 Ocak 2019 13:00

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılar tarafından boynundan vurulan dağ keçisi, götürülüp tedaviye alındığı Erzincan\'da yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.
5 Ocak Cumartesi günü, Tunceli\'nin Pülümür ilçesinde, kimliği belirlenemeyen avcılar tarafından boynundan tüfekle vurulan dağ keçisi, yaralı halde bulundu. Askerler ve köylüler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı dağ keçisi Erzincan’a gönderildi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan barınağına getirilen dağ keçisi, boynundan giren ve vücuduna saplanan kurşun nedeni ile tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde öldü.
Dağ keçisini vuran kaçak avcıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHA TUNCELİ PülümürErzincanOcak CumartesiTunceli PülümürAskerlerErzincanaErzincan Doğa KorumaMilli Parklar MüdürlüğüDağFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24