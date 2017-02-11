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Yaşam

Tunceli'de vatandaşlar, şehre inen yaban domuzlarını besledi

Yaban domuzları için birçok kişi evlerinin önüne yiyecek bırakıyor

11 Şubat 2017 18:26

Tunceli merkezde olumsuz hava koşullarından dolayı şehre inen yaban domuzları, vatandaşlar tarafından beslendi.

Tunceli merkez ve çevresinde etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenen ve aç kaldıkları için şehir merkezine gelen yaban domuzlar için birçok kişi evlerin önüne yiyecek bırakıyor.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, kırsal alanda yiyecek bulamadıkları için Atatürk Mahallesi'ne özellikle akşam saatlerinde gelen yaban domuzları, evlerin önündeki çöplerde yiyecek arıyor. Aç kalan yaban domuzlarını görenler de kapı önlerine yiyecek bırakıyor. Bazıları da domuzlara balkonlardan yiyecek atıyor. İnsanlara alışan yaban domuzları kimi zaman mahalle sakinlerinin elleriyle verdiği yiyecekleri yiyor. 

Mahalleye gelen domuzların sayısı zaman zaman 40'a kadar çıkıyor. Bazen toplu, bazen 2'şer veya 3'er gruplara ayrılan yaban domuzları karınlarını doyurduktan sonra kırsal alana dönüyor. 

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