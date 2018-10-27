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Tunceli'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ertelendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde dün PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sırasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle hipotermiye giren 2 askerin kaldırıldığı hastanede şehit olmasının ardından bugün kentte düz

27 Ekim 2018 12:57

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesinde dün PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sırasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle hipotermiye giren 2 askerin kaldırıldığı hastanede şehit olmasının ardından bugün kentte düzenlenmesi planlanan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ertelendi. 
Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü Sarıbudak mezrası kırsalında PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 asker hipotermiye girdi. Bölgeden helikopterle alınan 2 asker Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. 
Acı haber nedeniyle bugün kentte yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final yarışları, ertelendi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
\"İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 kahraman jandarma personelimizin şehit olması nedeniyle 27- 28 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final yarışları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.\"

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