-Tunceli'de toplu mezar kazısı başladı TUNCELİ (A.A) - 12.08.2011 - Tunceli'de 64 gündür açlık grevinde olan Hüsnü Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu iddia edilen toplu mezarın kazısına başlandı. Çemişgezek ilçesi Sağven Mahallesi'ndeki ilçe jandarma komutanlığı yanında bulunan ve 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde girdikleri çatışmada öldürülen 19 kişinin bulunduğu ileri sürülen toplu mezarın kazısı, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan gözetiminde başladı. Moğultay Mahallesi'nde kardeşinin cenazesini almak için 64 gündür açlık grevinde olan Hüsnü Yıldız'ın kardeşi Ali Yıldız'ın da bulunduğu iddia edilen toplu mezarın kazı çalışması, Malatya Adli Tıp Kurumundan gelen 2 antropolog, 2 adli tıp uzmanı ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu arada kazı çalışmalarını, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, Pertek Belediye Başkanı Kenan Çetin ile Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın da izlediği görüldü. Çemişgezek ilçesinde 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde meydana gelen çatışmada, aralarında Ali Yıldız'ın da bulunduğu terör örgütü PKK mensubu 19 kişinin girilen çatışmada öldürüldükten sonra Sağven Mahallesi'ne toplu gömüldükleri iddia edilmişti.