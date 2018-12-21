T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de teröristlerin, mağaradaki görüntüleri ortaya çıktı (3)

VALİLİK: TÜM TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Tunceli Valiliği, mağaradaki teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı

21 Aralık 2018 20:34

VALİLİK: TÜM TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tunceli Valiliği, mağaradaki teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Mağaraya 13 Aralık\'tan bu yana karadan ve havadan sürdürülen operasyonla bütün teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, \"Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm \'Teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.\" 
         

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİK TÜM TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Tunceli ValiliğiAçıklamada MağarayaAralıkJandarma KomutanlığımızcaMağaraKaradanBölgede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24