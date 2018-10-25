Tunceli'de selin taşıdığı taş ve toprak yolları kapattı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, gece yarısından itibaren etkili olan sağanak birçok bölgede sele neden oldu, il merkezinde bazı evler ile iş yerlerini su bastı. Yağmur sularının dağdan getirdiği taş ve toprak nedeniyle çığ tüneli kapanınca sabaha kadar Erzincan\'a ulaşım kesildi. Munzur Çayı\'nın taşması nedeniyle kapanan Ovacık yolu da sabah saatlerinde açıldı.

Kent merkezinde gece yarısından itibaren etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Tunceli- Erzincan ve Tunceli- Ovacık karayolları; çığ tüneline taş, kaya ve çamur taşınması sonucu sabah saatlerini kadar trafiğe kapalı kaldı. Karayollarının 4 iş makinesinin sabah saatlerinde uzun süren çalışması sonucu Tunceli- Erzincan yolundaki çığ tüneli içinden tek şeritten trafik kontrollü verilmeye başlandı. Öğlen saatlerinden itibaren karayolunda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Pülümür Vadisi\'nde karayoluna her an kaya düşebileceği konusunda sürücüler trafik ve karayolları ekipleri tarafından uyarıldı.

Munzur Çayı\'nın taşması ve yola kaya düşmesi nedeniyle gece trafiğe kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu ise sabah saatlerinde yapılan çalışmalar sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli il merkezi Cumhuriyet Mahallesinde de, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri evlerdeki suların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çarşı merkezinde bulunan ve tadilatı yeni biten belediyeye ait yeraltı çarşısının tavanındaki kaplamalarda çökme meydana geldiği, bazı iş yerlerine de su sızdığı görüldü.

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