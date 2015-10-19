Tunceli'de şehit olan astsubayın eşi: Mehmedim burada üşür...

Pülümür Vadisi'nde Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Alacık Köyü yakınlarında yola tuzaklanan patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Şimşek'in eşi Şeyda Şimşek, Afyonkarahisar'da düzenlenen cenaze töreninde, "Mehmedim burada üşür" diyerek ağıt yaktı.

DHA'nın haberine göre, Tunceli’de PKK'lılar tarafından askeri araca düzenlenen mayınlı saldırı sonucu şehit olan 2 askerden 26 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Şimşek, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar Askeri Havalimanı'nda karşılanan şehit Mehmet Şimşek'in cenazesi Çay'a bağlı Çayırpınar Köyü'ndeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesini taşıyan ambulansın gelmesiyle evden feryatlar yükseldi. Yakınlarının tek tek ambulansa binerek şehidi son kez gördüğü helallik sırasında eşi Şeyda Şimşek'in çığlıkları ambulansın dışına taştı. Anne Adile Şimşek, eşi Şeyda Şimşek ile şehidin yakınlarının fenalık geçirdiği evin önünde helallik alınarak dua edildi.

"Mehmet'imin yüzü çok güzeldi ama parçalamışlar yüzünü"

Şehit Astsubay Mehmet Şimşek için Çayırpınar köy mezarlığı önünde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan İsmet Gülmez, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Burcu Köksal ve Mehmet Parsak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve 1000'i aşkın kişi katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından bir kez daha helallik istendi. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında defnedildi. Cenaze sonrası Kuran okunmasını da bekleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehidin tabutunun üzerindeki bayrağı öperek eşi Şeyda Şimşek'e teslim etti. Eşinin fotoğrafını okşayan Şeyda Şimşek, "Mehmet'imin yüzü çok güzeldi ama parçalamışlar yüzünü" diye ağladı. Kuran okunması sonrası, "Kalk son bir kere sarılayım" diye feryat eden Şeyda Şimşek, eşinin mezarına kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. "Mehmet'im burada üşür" diye ağıt yakan acılı eşi, iki kadın asker güçlükle sakinleştirirken, hala Fadime Saldoğan ise şehidin mezarındaki taşları tek tek öptü. Cenaze sonrası baba Osman Şimşek evde taziyeleri kabul etti.