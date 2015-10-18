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Tunceli'de askeri araca saldırı, 2 şehit

Patlamanın olduğu bölgeye sevk edilen takviye birlikler, hava destekli büyük bir operasyon başlattı

Fotoğraf: Arşiv

18 Ekim 2015 16:40

Pülümür Vadisi'nde Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Alacık Köyü yakınlarında yola tuzaklanan patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2  asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli'de hava destekli operasyon üçüncü gününe girdi. Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in adının verildiği operasyon Pülümür Vadisi'nde yoğunlaştı. Güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında zaman zaman sıcak temas sağlanırken, operasyon nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan karayolundan araç geçişlerine izin verilmiyor.

 

Askeri araca bombalı saldırı

 

Pülümür Vadisi'nde bu sabah Tunceli- Erzincan karayolu üzerindeki Alacık Köyü yakınlarında teröristler yola tuzakladıkları patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada hasar gören araçtaki 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgeye helikopterler sevk edildi.

Patlamanın olduğu bölgeye sevk edilen takviye birlikler, hava destekli büyük bir operasyon başlattı.

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