Tunceli'de şehit hakim Onur Alan'ın adı okula verildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) -TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde geçen yıl kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan hakim Onur Alan\'ın adı, Ovacık ilçesinde bulunan Gözeler İlkokulu\'nda yaşatılıyor. Oğlunun isminin bir okula verilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Mahmut Alan, \"Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor\" dedi.

Tunceli\'den görev yeri olan Ovacık ilçesine dönerken, 18 Nisan 2017 günü kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde 7 polis, bir astsubay, 3 helikopter mürettebatı ile birlikte şehit olan Hakim Onur Alan\'ın ismi bir ilkokula verildi. Ovacık ilçesindeki Gözeler İlkokulu\'nun isminin \'Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu\' olarak değiştirilmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek,Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Ovacık Kaymakamı Selim Çomaklı, Şehit Hakim Onur Allan’ın babası Mahmut Alan, annesi Fatma Alan, kardeşi Pelin Alan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan şehit hakimin babası Mahmut Alan, oğlunun isminin okula verilmesi nedeniyle teşekkür etti. Alan, \"Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor. Bu okula Onur\'umun adını verdiniz, Onur\'umuz sizin oldu, okul da bizim oldu. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür\" dedi.

\'SEVİLEN, YÜREĞİ SEVGİ DOLU BİR İNSANDI\'

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ise konuşmasında, \"Helikopter kazasında şehit olan meslektaşımız Onur Alan\'ın isminin ilkokula verilmesi acımızı bir nebze azaltmıştır. Şehidimizin ismi burada sonsuza kadar yaşayacaktır\"diye konuştu.

Şehit hakim Onur Alan\'ın yüreği sevgi dolu ve sevilen bir insan olduğunu belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise, \"Şehitler her daim bizim başımızın tacıdır. Bu güzel vatan uğruna, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrak uğruna, güzel ülkemiz uğruna nice şehitler verdik. Geçmişte ve son olarak Afrin’de de canlarını hiç düşünmeden feda eden yiğit kahramanlarımız var. Onlardan biri de Ovacık’ta çalışmaktayken şehit olan merhum hakim Onur Alan kardeşimizdir. Şehit hakimimiz sevilen, yüreği sevgi dolu bir insandı. Elbet vade dolduğunda hepimiz bir gün öleceğiz ama yüce Rabbim inşallah şehadet mertebesini nasip eder. Biz şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Bizler sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil, her daim şehit ailelerimizin yanında olacağız. Onlar bizim her zaman baş tacımızdır\" dedi.

Konuşmaların ardından \'Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu\' tabelasının kurdelesi kesildi. Tabelanın görünmesiyle birlikte şehidin annesi Fatma Alan uzun süre tabelaya bakarak ağladı. Şehit Alan\'ın ailesi daha sonra Vali Tuncay Sonel ile birlikte sınıfları gezdi.



FOTOĞRAFLI