Tunceli'de şarbon tespit edilen köy karantinaya alındı

Tunceli'de bir çiftçiye ait büyükbaş hayvanın hastalanarak telef olmasından sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin hayvandan aldıkları numunede şarbon tespit edildi. Bunun üzerine köy karantinaya alınarak köye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

''Köyde 21 gün boyunca karantina uygulanacak''

Pertek ilçesine bağlı Pirinççi köyünde bütün hayvanlarda aşılama çalışması başlatılırken, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaya, köyde telef olan bir hayvandan aldıkları numune üzerinde yapılan çalışmalarda şarbon hastalığı tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“İlimizde görülen ilk vaka. Hastalığın tespit edilmesinden hemen sonra köyde ilaçlama ve aşı çalışmalarına başladık. Köyde 21 gün boyunca karantina uygulanacak. Elimizdeki aşıları kullanarak köydeki bütün hayvanları aşıladık. Bakanlıktan yeni aşı talebinde bulunduk ve civar köylerdeki bütün büyükbaş hayvanları aşılayacağız. Pirinççi köyü transit geçiş güzergahı üzerinde bulunan bir köyümüz olduğu için muhtemelen transit geçiş yapan hayvanlardan bulaştığını tahmin ediyoruz bütün önlemlerimizi aldık telef olan hayvanın dışında başka bir şarbon vakasına rastlanmadı.”