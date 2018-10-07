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Tunceli'de şampiyonaya gelenler feribotta martıları besledi

Burak EMEK/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, ilk kez düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası nedeniyle Elazığ'dan feribotla Pertek ilçesindeki Keban Barajı üzerinden geçenler, yolculukları boyunca aldıkları simitlerle martıları besledi

07 Ekim 2018 13:19

Burak EMEK/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, ilk kez düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası nedeniyle Elazığ\'dan feribotla Pertek ilçesindeki Keban Barajı üzerinden geçenler, yolculukları boyunca aldıkları simitlerle martıları besledi.
Valilik ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Tunceli\'de bu yıl ilk kez yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası nedeniyle kente Türkiye\'nin çeşitli illerinden vatandaşlar geldi. 5 Ekim\'de başlayan yarışma bugün sona ererken, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Elazığ\'dan Keban barajı üzerinden feribot ile Tunceli\'ye gidenler, feribottaki yolculuk boyunca martıları aldıkları simitlerle beslemeleri ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

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