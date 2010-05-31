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Yaşam

Tunceli'de polise taciz ateşi: 2 yaralı...

Tunceli merkezde özel harekat noktasına teröristler tarafından yapılan taciz ateşinde 2 özel harekat polisi yaralandı.

31 Mayıs 2010 03:00

T24 - Tunceli merkezde özel harekat noktasına teröristler tarafından yapılan taciz ateşinde 2 özel harekat polisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Batman köyü mevkisinde şehir merkezinin güvenliğini sağlamak amacıyla hakim tepe üzerinde kurulu bulunan özel harekat kontrol noktasına teröristlerce akşam saatlerinde uzaktan taciz ateşinde bulunuldu. Açılan ateşte 2 özel harekat polisinin hafif yaralandığı kaydedildi.


Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Bu arada, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan kalkan 3 adet Kobra tipi helikopter teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altında tuttu. Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.


Kontrol noktası yakınlarından yükselen silah sesleri kent merkezinden duyuluyor.

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