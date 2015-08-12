Tunceli'de polise bomba yüklü araçla saldırı!

Tunceli'de seyir halindeki özel harekat polislerine ait aracın geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde seyir halindeki Özel Harekat polislerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi. Özel harekat aracının geçişi esnasında bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 özel harekat polisi yaralandı.
İHA'da yer alan habere göre, yaralı polis memuru Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.