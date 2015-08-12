T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de polise bomba yüklü araçla saldırı!

Saldırıda 1 polis memuru yaralandı

12 Ağustos 2015 12:08

Tunceli'de seyir halindeki özel harekat polislerine ait aracın geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde seyir halindeki Özel Harekat polislerine ait araca bombalı saldırı düzenlendi. Özel harekat aracının geçişi esnasında bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 özel harekat polisi yaralandı.

İHA'da yer alan habere göre, yaralı polis memuru Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ETİKETLER

tuncelipolissaldırıovacık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24