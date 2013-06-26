Tunceli'de şantiye şefini kaçıran PKK'ya yönelik operasyon

Tunceli'nin Pülmür İlçesi Kaymaztepe Köyü yakınında, PKK'lıların yol kestiği ve yapımı süren jandarma karakolu şantiyesindeki işinden dönmekte olan Abdullah Başyiğit'i saat 19:00 sularında kaçırdıkları, inşaat şefinin kamyonetini de yaktıkları iddia edildi. 5 kişi oldukları belirtilen PKK'lıların, Başyiğit'i silah tehdidiyle arabadan indirdikleri, arabayı yaktıktan sonra da Başyiğit'i de yanlarına alarak ormanlık alana kaçtıkları bildirildi.

Olayın duyulmasının ardından helikopterler gece boyunca bölgede arama yaptı. Bugün sabah saatlerinde de jandarma özel harekat timleri bölgeye indirilerek operasyon başlatıldı.

Yakılan kamyonet, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra kaldırıldı. Pülümür Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı yürütüyor.