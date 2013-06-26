Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Jandarma Bölge Komutanı'nın bizzat yönettiği operasyon bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 3 köy ve çeresinde hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Jandarma Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyonda, kenevir tarlalarına Sikorsky helikopterleriyletimler indirilirken 2 Kobra helikopter olası bir saldırıya karşı sürekli uçuş yaptı. Karada da geniş güvenlik önlemi alındı. Timlerin indirme yaptığını gören uyuşuturucu tacirleri tarlaları bırakarak kaçtı.

Timler 11 saatlik çalışmayla 2 milyon hint kenevirini kökünden söküp, yakarak imha ettiler. Ele geçirilen uyuşturucunun 40 ton esrara denk olduğu ve piyasada 40 milyon lira değerinde olduğu açıklandı. Tacirlerin, tarlaları sulamak için 6 kilometre mesafedeki bir dereye kadar sulama kanalları inşa ettikleri görüldü.