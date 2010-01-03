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Yaşam

Tunceli'de PKK'ya nokta operasyonu

Güvenlik güçleri, Tunceli kırsalında PKK'lı bazı gruplara yönelik nokta operasyonları başlattı.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Tunceli kırsalında PKK'lı bazı grupların hala kış sığınaklarına girmedikleri ve küçük gruplar halinde arazide dolaştıkları bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bu guruplara yönelik nokta operasyonları başlattı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre özellikle Tunceli, Hozat ve Ovacık üçgeninde bulunan kırsal alanda PKK'lı bazı gurupların hala kış sığınaklarına girmedikleri ve bu bölgelerde hareket halinde oldukları tespit edildi.

Askeri birimlerin teknik cihazlar ve istihbarat bilgileri sonucunda elde ettikleri bu bilgiler doğrultusunda küçük gruplar halinde kış sığınaklarına doğru hareketlenen PKK'lı gruplara yönelik çok küçük askeri timler ile operasyon başlatıldı.

Bugün sabah erken saatlerinden itibaren Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan havalanan skorsky helikopterleri, Jandarma Alay Komutanlığı ile 4'ncü  Komando Tugayı'ndan aldıkları özel eğitimli birlikleri Tunceli, Hozat ve Ovacık üçgenindeki kırsal alana indirdi.

PKK'lı grupların olduğu noktayı çevreleyecek şekilde hakim noktalara indirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel eğitimli birlikler, tekonolojik alet ve cihazlar ile merkezden aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda PKK'lı gurupların yakınlarına sızarak, gurupları etkisiz hale getirmeye çalıştığı alınan haberler arasında.

Operasyonların hava şartlarına göre bir kaç gün sürebileceği belirtilerken, merkezden alınacak istihbaratlara göre hareket edilecek.

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