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Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin merkeze bağlı Neşeyolu köyü yakınlarında, güvenlik kulesi için yol yapım çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin operatörü Mehmet Özdemir, bir grup PKK'lı teröristin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi

21 Nisan 2018 21:23

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin merkeze bağlı Neşeyolu köyü yakınlarında, güvenlik kulesi için yol yapım çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi\'ne ait iş makinesinin operatörü Mehmet Özdemir, bir grup PKK\'lı teröristin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.
Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde, PKK terör örgütünün yol kesme ve araç yakma eylemlerini önlemek amacıyla inşa edilecek güvenlik kulesi için yol çalışması yapan İl Özel İdare Genel Sekreterliği işçilerine, teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Merkeze bağlı Neşeyolu köyü yakınlarındaki yol yapım çalışması sırasında bir grup terörist tarafından uzaktan açılan ateş sonucu, iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir ağır yaralandı. Özdemir, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri bölgede havadan ve karadan operasyon başlattı.

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