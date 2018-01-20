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Tunceli'de, PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçti

TUNRCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin Kutuderesi Vadisi'ne düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda silah ve mühimmat bulundu

20 Ocak 2018 23:26

TUNRCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de güvenlik güçlerinin Kutuderesi Vadisi\'ne düzenlediği operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda silah ve mühimmat bulundu.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri bugün sabah saatlerinde kar yağışının durmasıyla birlikte il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kutuderesi Vadisi\'ne operasyon düzenledi. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde PKK\'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve barınaklar bulundu. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bin kalaşnikof mermisi, 1 gece görüş dürbünü, 4 dürbün, 2  büyük telsiz, 5 el telsizi, 9 güç kaynağı malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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