Tunceli'de Peri Çayı kenarında kaz çiftliği kurdu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Mazgirt İlçesi Karşıkonak Köyü\'nde yaşayan Volkan Demirdaş, Peri Çayı\'nın kenarında kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazları, Türkiye\'nin ünlü otel ve lokantalarına satacak. Kaz eti ve tüyünün Türkiye\'de ve yurt dışında büyük ilgi olduğunu belirten Demirdaş, \"Şu an 500 damızlık kaz getirdik. Baharda bu sayı 10 bin olacak ve o zaman tam kapasiteli bir çiftlik olacak. Şimdiden birçok ünlü otel ve restorandan sipariş almaya başladık\" dedi.

Demirdaş, Mazgirt İlçesi\'nde yeni kurduğunu çiftliğine şu an 500 damızlık kaz aldığını, gelecek yıl baharda bu sayının 10 bine ulaşacağını söyledi. Volkan Demirdaş, şöyle dedi:

\"Bölgede ve Türkiye\'de böyle bir şey pek yoktu. Gerçekten böyle bir şeye çok talep olduğunu gördük. Bununla ilgili bölgeye istihdam sağlamak için, bölgeye bir faydamız olsun, buradaki çiftçiye, buradaki çalışmaya ihtiyacı olan insanlara bir faydamız olsun diye böyle bir şey yapmayı düşündük ve 500 tane kazla başladık şimdilik. Önümüzdeki yıllar içerisinde bunu 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz gelecek sene. 500 tane ile başladığımız kaz çiftliğinde ilk başta kümesini, çadırını yaptık. Daha sonra idari binasını ve bakıcı aile evini yaptık. Tamamen doğal ortamda, Peri Suyu\'nun hemen yanında, suyu doğal, sürekli akan bir suyu var. Tamamen doğal besinlerle bölgedeki çiftçilerin yetiştirmiş olduğu arpa, buğdayı, mısırı vererek bu işe başlamış olduk. Hedefimiz tamamen gelecekte bu işi Kars\'a rakip olmak için, Kars\'ta üretilen kazlardan daha fazla kaz üreterek piyasanın ilgisini Tunceli\'ye çekmektir.\"

\"3 AYDIR ELEKTRİK BAĞLANMADI\"

Şu ana kadar kaz çiftliği için 700 bin lira yatırm yaptığını ancak devletten ilgi ve destek görmediğini anlatan Demirbaş, şöyle devam etti:

\"Eksik olan bazı şeyler var onları da yakında tamamlayacağım ve bu yatırım 1 milyon lirayı bulacak. Ama burada devletin herhangi bir teşvikinden faydalanamadık. İlerleyen dönemlerde faydalanabilirsek daha iyi olur. Şu anda yanımızda çalışan 3-4 kişi var. Bunlara istihdam sağlayabiliyoruz. Öyle bir teşvik alıp da daha büyütebilirsek, daha iyi şeyler olacaktır. İstihdam olarak 10 kişiye, 25 kişiye daha istihdam sağlayabileceğiz. Kazlarımız şu anda yumurtlamaya başladı ve biz artık üretime geçmek istiyoruz. Çünkü kazlarımız damızlık, kuluçka makinalarını kurmamız gerekiyor. Ancak kuluçka makinalarının çalışması için elektrik gerekiyor. Biz 3 aydır başvuru yaptık, Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi (FEDAŞ) gelip elektriği bağlamıyor. Her defasında bir bahane buluyorlar. Kaldı ki elektrik trafosunu bile biz aldık.\"

\"ÜRETİM BAŞLAMADAN SİPARİŞ ALIYORUZ\"

Kaz çiftliği sahibi Volkan Demirdaş, kazların tamamen doğal ortamda nehirde beslenip, kış aylarında da doğal organik yemlerle besleneceklerini belirterek şöyle konuştu;

\"Bizim Tunceli bölgesinin doğal yapısını bilen büyük oteller ile bazı firmalar ve İstanbul\'daki birçok ünlü restoran bizleri şimdiden arayarak önemli miktarda şipariş verdiler. Bu bizi çok mutlu etti. Kaz etine büyük bir ilgi var. Bizim kazlar tamamen doğal ortamda beslenecek. Bu bölgelerde hiçbir kimyasal ya da yapay bir şey yok. Bölge organik tarım alanı zaten. Şimdiden siparişleri aldık. Ayrıca kaz tüyü de birçok alanda kullanılıyor bunun için çiftlikteki kaz sayısını bahar ile birlikte 10 bin yapacağım ve kademeli olarak sayı artacak bundan sonra. Şu an acilen Kuluçka makinasını kurmamız için elektrik lazım, umarım kısa sürede bağlarlar.\"

FEDAŞ yetkileleri, Volkan Demirdaş\'ın elektriğinin bağlanması konusundaki çalışmalara ilişkin projenin hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

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