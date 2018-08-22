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Tunceli'de patika yolda patlama: 1 kadın ağır yaralı (2)

VALİLİK: TERÖR MENSUPLARINCA TUZAKLANMIŞ MAYIN Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Gönül Parlak'ın patikada yürürken meydana gelen patlamada yaralanmasına yolaçan patlamanın, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayından kaynaklandığını bildirdi

22 Ağustos 2018 01:17

VALİLİK: TERÖR MENSUPLARINCA TUZAKLANMIŞ MAYIN
Tunceli Valiliği\'nden yapılan açıklamada Gönül Parlak\'ın patikada yürürken meydana gelen patlamada yaralanmasına yolaçan patlamanın, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayından kaynaklandığını bildirdi. Valilik açıklaması şöyle:
\"21 Ağustos 2018 Tarihinde  Nazımiye Ramazan Köy Bölgesi’nde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayına bir kadın vatandaşımızın basması sonucu mayın infilak etmiş vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Bölgeye derhal AFAD ve 112 ekiplerimiz gönderilmiş, vatandaşımız bölgeden Valiliğimizce tahsis edilen helikopter ile alınarak Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.\"

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