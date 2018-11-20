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Tunceli'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı

20 Kasım 2018 23:20

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kadın yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolundaki Aktuluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kübra Nur Çolak yönetimindeki 32 HH 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Kübra Nur Çolak ile otomobilde bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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