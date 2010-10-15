Tunceli'de ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı

T24- Tunceli Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi'ndeki Süleymanpaşa Lisesi'nin müdürü Aslı Aşkan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen eski polis Nurettin Üzün'ün öğrencilere söylediği sözler beldeyi karıştırdı. Üzün, hakaret ettiği iddiasıyla öğrencilerin saldırısına uğradı. 8 öğrenci bir süre gözaltına alındı, belediyeye giden sendikacılar korucuların saldırısına uğradı. Durum bakanlığa bildirilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.











Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi’ndeki Süleymanpaşa Lisesi’nde, kentte tepkiye yolaçan olay dün meydana geldi. İddiaya göre lise müdürü Aslı Aşkan’ın sevgilisi olduğu önü sürülen polislikten atılan Nurettin Üzün, okula gitti. Üzün okulun bahçesinde karşılaştığı öğrencilerle, “Geleceğin PKK’lıları gidin dağa çıkın. Burada ne işiniz var” diye sataştı. Öğrencilerin, “Bize böyle laf söylemezsin, her gün gelip okulun huzursuzluk çıkarıyorsun. Okuldan gidin sizi istemiyoruz” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Tüzün, “Okul müdürü benim eşim istediğim zaman gelirim. Çekilin etrafımdan PKK’nın p....çleri” dedi.



8 öğrenci gözaltında



Bu sözler üzerine bir grup öğrenci Tüzün’e saldırarak, vurmaya başladı. Bahçede bulunan öğretmen ve öğrenciler araya girerek, kavgayı güçlükle ayırdı. Okuldan ayrılan Tüzün, jandarma karakoluna giderek öğrencilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine okula gelen jandarma ekipleri 8 öğrenciyi girdikleri derste gözaltına aldı. Sağlık Ocağı’nda sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler karakola götürüldü.





Öğrencilerin gözaltına alındığını öğrenen belde sakinlerinin tepkisi üzerine, liseli gençler ifadeleri daha sonra alınmak üzere serbest bırakıldı. Öğrencilerle kavga eden Nurettin Üzün ise bir süre jandarma karakolunda tutulduktan sonra, özel bir araçla gizlice belde dışına çıkarıldı.



Sendikacılar dövüldü



Olayın bildirilmesi üzerine Tunceli Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arslan, başkanlığında bir heyetle beldeye geldi. Öğrenciler Sağlık Ocağı’nda kontrolden geçtiği sırada beldeye ulaşan heyet, burada öğrencilerle görüşmek istedi. Ancak, geçici köy korucusu olduğu belirtilen 25 kişilik bir grup, tartıştıkları heyet üyeleri ve öğretmenlere saldırıp, kadın öğretmenlere hareket ve küfürler etti. Saldırıda sendika yöneticisi Erkan Eslek ile Hasan Taşkın, dövüldü. Eslek’in başının yarıldığı belirtildi.



Korucuların hakaret ve küfürlerine maruz kaldıklarını belirten 5 kadın öğretmen, Mazgirt Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, korucular hakkında suç duyurusunda bulundu.



Yaşananların ardından Eğitim-Sen Şube Başkanı Arslan, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin de katıldığı bir basın açıklaması yaptı. Arslan, Jandarma Karakol Komutanı, geçici köy korucuları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Arslan, polislikten atılan Nurettin Üzen’in sık sık okula gelip öğrencilere laf atıp sataştığını iddia ederek, şöyle dedi:



“Bu sahıs dün de öğrencilere ‘PKK’nın p....çleri şeklinde hakaret ve tahrik edici laflar söylemiş. Öğretmenlerin araya girmesiyle ortam yatışırken şahıs yine tahrik edici konuşmalar yapmış ve öğrencilerle kavga etmiştir. Okul müdiresinin jandarma karakolunu araması üzerine 8 öğrencimiz dersten gözaltına alınmıştır. Olayı öğrenir öğrenmez biz de sendika olarak gelip durumla ilgili bilgi almak istedik. Ancak karakol komutanı bizimle görüşmedi ve bizi öğrencilerle görüştürmedi. Oraya gitmemizden rahatsız olan karakol komutanı ifadeleri saatlerce sürdürerek bir provokasyon da hazırladı. Bu esnada koruculardan bir tanesi karakola gidiyor komutan ya da başka biriyle görüşüyor. Görüşmeden sonra dışarı çıkarak korucuları topluyor ve Nurettin Üzen’i kaçırmak için korucuları öğrenci ve öğretmenlere saldırtıyor.”



Benzer saldırıların yeni olmadığını iddia eden Arslan, “Kürtler, Aleviler ve demokratlar benzer saldırılara maruz kalıyor. Aynı okulda Çiğdem Nazman üyemiz de korucuların tehdit ve saldırılarına maruz kaldı. O zaman da bunun önü alınmazsa başka olaylar olur dedik ve dün de bu dediğimiz çıktı” dedi. Arslan, Hasan Taşkın isimli üyelerinin de korucular tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü.



Korucuların saldırısında başından yaralanan sendika yöneticisi Erkan Eslek, saldırının direkt öldürme kastıyla yapıldığını ileri sürdü. Eslek, “Olayın ardından bu kentte örgütlü bir sendika olarak buraya geldik. Öğrencilerle kavga eden şahsın öğretmenlerin resimlerini çekip karakola götürdüğü yönünde bilgiler de var. Dün de burada arkadaşımız Hasan Taşkın’a dönük bir saldırı gerçekleştirildi. Biz sakinleştirmek istedik. Biz müdahale ederken korucuların saldırısına uğradık ve kafam yarıldı. Bizim amacımız eğitim vermek ama birileri Tunceli’de eğitimi bitirmek istiyor. Öğrencilere ağır hakaret eden o şahıs neden okula geliyor” dedi.



Olaya karışan ve bir süre gözaltında tutulan öğrencilerden M.D., Nuretin Üzün’ün sürekli okula gelip, kendilerine sataştığını iddia etti. M.D., “Müdüre hanımın eşiyim diyordu, hep onun makamına giderdi. Okuldaki herşeye karışıyordu bizleri azarlıyordu. Dün de okula geldi ve bize ‘Siz okumazsınız, gidin dağa çıkın burada ne işiniz var PKK’nin p....çleri’ dedi. Bizde bu duruma dayanamayıp ona saldırdık ve kavga ettik. Bize çok ağır hakaretlerde bulundu bunlar ilk değil” dedi.





Öğrenciler, okul müdiresi Aslı Aşkan ile Nurettin Üzün’den şikayetçi olacaklarını söyledi.



Mazgirt Kaymakam: Soruşturma sürüyor



Mazgirt Kaymakamı Haluk Çakmak, gazetecilere telefonla yaptığı açıklamada, olayı hem kendilerinin, savcılığın ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturduğunu söyledi. Çakmak, “Olay savcılığa da intikal etmiş durumda. Biz gerekli soruşturmayı başlattık, gereken bütün işlemler yapılacak. Ben de olaydan sonra beldeye giderek incelemelerde bulundum ve şu an görevlendirdiğimiz müfettişler olayı soruşturuyor” dedi.



Okul müdürünün yeri değiştirilecek



Tunceli Milli Eğitim Müdürü Haydar Yurdakul, olayın çok yönlü olarak soruşturulduğunu söyledi. Yurdakul, “Okul müdüresinin arkadaşı olduğu öne sürülen sivil bir kişinin okulun idari işlere karışması asla kabul edilmez bir durum. Öne sürülen hakaretler gerçekten yapılmış ise bunu savcılık soruşturuyor ve mutlaka gerekli işlemler yapılacak. Okul müdürümüzün ilk etapta görev yerini değiştireceğiz, sanırım şu an izine ayrıldı. Durumu bakanımıza ve müsteşarımıza ilettik. Konuyu bakanlıkta biliyor. Bakanlıktan müfettiş te istedik. Şu an müdürlüğümüz konu hakkında idari soruşturma başlattı ve soruşturma sonunda ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Hiçbir kimse öğrencilerimizin okuma haklarını elinden alamaz” dedi.



