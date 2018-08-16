Tunceli'de orman yangınları haberine yalanlama 

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'deki ormanların yandığına yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan \'Dersim yanıyor\' başlıklı haberlere ilişkin, Valisi Tuncay Sonel tarafından açıklama yapıldı. Sonel, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirterek, \"Bahsi geçen haberlerde kullanılan fotoğraflar ilimize ait değildir\" dedi.

Vali Tuncay Sonel tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli\'de orman yangını çıktığına ilişkin yanlış paylaşımların yapıldığı belirtilerek, kamuoyunu yanıltanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Vali Sonel, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında bilgi kirliliği oluşmuş olup, \'Dersim yanıyor\' başlığı altında yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen haberlerde kullanılan fotoğraflar ise ilimize ait değildir. Hozat ilçesi Aliboğazı mevkiinde çıkan örtü altı yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmakta olup, bölge kontrol altına alınmıştır. İlimiz genelinde başka herhangi bir bölgede orman yangını bulunmamaktadır. Bu tür haberler bazı kesimlerce kasıtlı çıkarılmakta olup, huzur şehrimiz Tunceli\'ye gölge düşürülmek istenmektedir. Özellikle bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaparak Tunceli\'de devletin bilinçli olarak ormanları yaktığını ve orman yangınlarına müdahaleye izin verilmediği yönünde yalan ve kasıtlı bilgiler paylaşarak kamuoyunu yanıltan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"



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