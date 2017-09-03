Tunceli'de öldürülen 8 teröristten biri gri listede aranıyordu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de 2 gün süren operasyonlarda etkisiz hale getiren 8 PKK\'lı teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı\'nca hazırlanan gri listede yeralan ve birçok kanlı eyleme katıldığı belirtilen, Diyarbakır Bismil İlçesi nüfusuna kayıtlı \'Argeş\' kod adlı Mehmet Emin Özdemir olduğu ortaya çıktı.

Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla Köyü kırsalında 2 gün boyunca gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getiren 8 PKK’lı teröristten 2’sinin, terör örgütünün Tunceli\'deki sözde üst düzey sorumlularından olduğu öğrenildi. Hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen bu 2 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığı’nın gri listesinde yer alan Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı \'Argeş\' kod adlı Mehmet Emin Özdemir olduğu belirtildi. M 16 otomatik tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirilen Özdemir, PKK’nın sözde \'Dersim eyalet komutanlığı\' olarak adlandırdığı Tunceli bölgesinin doğu cephe sorumlusu ve örgütün mali kaynak sorumlusu olduğu kaydedildi.

2011 yılında örgüte katılan \'Argeş\' kod adlı Mehmet Emin Özdemir’in özellikle Tunceli merkez, Nazımiye, Pülümür ve Mazgirt bölgesinde sözde vergi adı altında halktan haraç topladığı, Tunceli kırsalında birçok asker ve polisin şehit edilmesi gibi kanlı eylemlere de katıldığı öğrenildi.

Öldürülen diğer yönetici konumundaki teröristin ise \'Kurtay\' kod adlı Salman Oğuz olduğu belirlendi. Mardin nüfusuna kayıtlı teröristin, el yapımı patlayıcı konusunda uzman olduğu ve özellikle Tunceli- Erzincan karayolunda mayınlama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.



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