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Tunceli'de mağarada saklanan PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de dün Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada gizlendikleri tespit edilen ve 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldü

15 Aralık 2018 17:24

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de dün Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada gizlendikleri tespit edilen ve 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK\'lı teröristlerden 2\'si öldürüldü. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dün bir mağarada 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK\'lı terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin \'Teslim ol\' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.
Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağarada gece saatlerine kadar süren ve bu sabah yeniden başlayan çatışmanın, aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Mağaradaki diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

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