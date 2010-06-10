Tunceli'de linç nöbeti

T24- TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'nde zihinsel engelli 14 yaşındaki A.K., adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla halk tarafından linç edilmek istenen TEDAŞ'ta işçi, AK Parti Ovacık İlçe eski Başkanı 38 yaşındaki Rıza Ç., sabaha karşı tutuklandı. İlçede toplanan 5 bin kişi protesto yürüyüşü yaparak, cinsel istismarı protesto etti.

Ovacık'ta AK Parti eski İlçe Başkanı Rıza Ç., iddiaya göre dün akşam ilçe dışında kendisine ait otomobilde yarı çıplak haldeyken, zihinsel engelli A.K.'yi soyup tecavüz girişiminde bulunurken, çevrede bulunan 2 kişi tarafından görüldü. Bu kişiler otomobilin yaynına giderek, kızı kurturmaya çalıştı. Rıza Ç.'nin yanındaki tabancayı çekerek, “Buradan uzaklaşın yoksa sizi vururum” diyerek tehdit ettikten sonra otomobiliyle hızla uzaklaşmak isterken kendisine engel olmak isteyen Murat Yerlikaya'ya çarptı. Yerlikaya, ayağından hafif yaralanırken, Rıza Ç., otomobiliyle Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek can güvenliği olmadığını söyledi.

Olayın duyulması üzerine Ovacık'ta esnaf kepenk kapattı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Ovacıklılar, Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanında bulunan Hükümet Konağı önünde toplanarak 5 saat süren oturma eylemi ve protesto gösterisi, yaparak Rıza Ç.'nin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Zihinsel engelli kıza tecavüz girişiminde bulunduğu belirtilen ve dün linç edilmek istenen Rıza Ç., gece İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutuldu. İfadesi alınan Rıza Ç., bugün saat 05.00 sıralarında büyük gizlilik içinde adliyeye sevkedildi. Savcı tarafından ifadesi alınan ve nöbetçi mahkemeye sevkedilen Rıza Ç., ‘Küçük yaştaki çocuğu alıkoyup, cinsel istismarda bulunmak’, ‘Silahla tehdit’, ‘Adam yaralama’ suçundan tutuklandı. Ovacık'ta cezaevi bulunmadığı gerekçesiyle evli ve 2 çocuk babası olan ve TEDAŞ'ta işçi olarak çalışan Rıza Ç., askeri helikopterle Tunceli'ye götürülürek burada cezaevine konuldu.

Cinsel istismara uğradığı belirtilen A.K., ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. A.K.'nin burada gerekli tedavisi yapılırken, 3 kardeş oldukları ve anne ve babasının işsiz olduğu belirlendi.

5 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

Olayın duyulması üzerine başlayan ve gece boyu süren tepkiler bu sabah da devam etti. Polis ve askerin çok sıkı önlem aldığı Ovacık'ta çevre ilçe ve köylerden gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi ilçe girişinde toplanıp, kaymakamlık ve adliyenin bulunduğu Hükümet Konağı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında, ‘Siirt’ten Ovacık’a sistemin tecavüzcüleri işbaşında', ‘Ssmayacağız, hesap soracağız’ yazılı pankart açılıp, sık sık ‘Dersim onurdur, onuruna sahip çık’, ‘Çocuklar onurumuzdur, kahrolsun onursuzlar’, ‘Tecavüzcüler halka hesap verecek’ sloganları atarak geldikleri Hükümet Konağı önünün kapattı.

Protestocular adına konuşan Burçin Yerlikaya adlı kadın, bu cinsel istismar olayının Ovacık halkına maledilemeyeceğini söyledi. Zihinsel engelli A.K.'ye cinsel istismarda bulunan Rıza Ç.'nin yıllardan bu yana devlet himayesinde olduğunu iddia eden Yerlikaya, şöyle dedi: “Özürlü kıza cinsel istismarda bulunan, yıllardır devlet tarafından beslenen ve sahip çıkılan bir şahıstır. Halkı tehdit ve şantajlarla sindirmeye çalışmıştır. Ama görüyorsunuz ki Ovacık halkı, kadın, çoluk, çocuk herkes tepkisini ortaya koymuştur. Bu tür olaylar maalesef Türkiye'nin birçok yerinde yaşanmaktadır. Kişilik bozukluğu olan, toplumdan dışlanan kişilerin yaptığı kabul edilemez bir harekettir. Bundan sonra başkalarının bu hareketi yapmasına müsaade etmeyeceğiz ve bunun hesabı da sorulacaktır.” Ovacık Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Rıza Ç.'nin yıllardan beri toplumun arasında olduğunu belirterek, korku ve baskı nedeniyle insanların daha önce tepkilerini ortaya koyamadığını belirterek, “Toplumumuzdan rica ediyorum. Toplumda bu tip insanlar varsa, çıkıp teşhir etsinler, bunları toplum içinde barındırmayalım. Ovacık halkı olarak bundan sonra bu tür olayların yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Toplum içinde bu tür düşünce içinde olan insan varsa vazgeçsin, çünkü halk onları affetmeyecektir. Halkımıza demokratik tepkisinden dolayı teşekkür ediyoruz” Başkan Sarıgül isteği üzerine protestocular sessiz dağıldı