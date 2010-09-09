Tunceli'de kurt dehşeti

T24- Tunceli’nin Pülümür İlçesi Doğanpınar Köyü’nde dün akşam saatlerinde ve bugün sabah saatlerinde köye inen bir kurdun saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Aynı kurt bir ineği de telef ederken, yaralanan vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Milliyet'in haberine göre, Pülümür İlçesi Doğanpınar Köyü’nde oturan 66 yaşındaki Ali Şahin ve eşi 65 yaşındaki Kıymet Şahin, dün akşam saat 20.00 sularında evlerinde oturdukları sırada aniden kapıdan içeri giren kurtun saldırısına uğradı. Önce Ali Şahin’e saldırarak yüzünü parçalayan ve vücudunun diğer bölgelerini ısıran kurt, bu kez eşini kurtarmaya çalışan Kıymet Şahin'e saldırdı. Bağırma seslerini duyan diğer köylülerin gelmesi üzerine kurt girdiği kapıdan kaçmayı başardı. Ağır yaralanan ve Erzincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Şahin ve eşi Kıymet Şahin tedavi altına alındı.



Sabah da tarladaki köylüye saldırdı





Doğanpınar köylülerinin gece boyu aramalarına rağmen izine rastlayamadıkları kurt, bgün sabah satlerinde de köy dışında tarlasında bulunan İsmet Bozkurt'a saldırdı. Kurtun saldırısı sonucu yaralanan İsmet Bozkurt, Erzincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, aynı kurtun köy dışında bulunan bir ineğe de saldırarak telef ettiği belirtildi.



İlk saldırdığı çiftin oğlu bulup öldürdü



Kurtun ilk saldırısında yaralanan Ali ve Kıymet Şahin’in oğlu Cebrail Şahin, sabah erken saatlerinde av tüfeğini alarak anne ve babasına saldıran kurtun peşine düştü. Cebrail Şahin, köyden 200 metre mesafede bulduğu kurtu af tüfeği ile öldürdü. Haber verilen jandarma ekipleri, olay yerine gelerek kurtun leşine kimseyi yaklaştırmadı. Tarım İl Müdürlüğü’ne haber verilerek, kurtun kuduz olup olmadığı tespit edilecek. Kurtun kuduz olması durumunda köy karantina altına alınacak.