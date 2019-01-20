Tunceli'de koruma altındaki vaşak silahla öldürüldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan bir vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.

Pülümür Vadisi’nde dolaşan Cenan Konak, yol kenarında öldürülmüş vaşak buldu. Konak, vaşağın vadide öldürülen bir domuz leşine geldiğini ve muhtemelen kaçak avcılar tarafından vurulduğunu söyledi. Tunceli’den Erzincan’a kendisine ait özel otomobili ile seyahat ettiği sırada Kutuderesi mevkiinde yol kenarında önce bir domuz leşi gördüğünü belirten Konak, \"Arabada giderken yol kenarında bir domuz leşi gördüm. Domuz leşinin hemen yanında ölü vaziyette bir vaşak görünce önce şaşırdım. Koruma altında olan çok önemli bir tür. Arabadan canlı olabilir düşüncesiyle kontrol ettim ancak silahla vurularak öldürülmüştü. Dokundum, vücudu hala sıcaktı. Muhtemelen kısa bir süre önce vurulmuştu. Bu tür güzelliklerin korunması için vatandaşından yetkilisine kadar herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu tür canlılara kimse dokunmamalıdır\" dedi.

Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü, koruma altındaki hayvanı öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



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