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Çevre

Tunceli’de komando tugayı yakınlarında yangın

Askerlerin yangına müdahalesi yetersiz kalınca orman işletme, belediye ve emniyet müdürlüğünden destek istendi

27 Temmuz 2015 19:18

Tunceli’de 4. Komando Tugay Komutanlığı’nın üst bölümünde orman yangını çıktı. Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde konuşlu bulunan 4. Komando Tugay Komutanlığı'nın üst bölümünde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Askerlerin yangına müdahalesi yetersiz kalınca orman işletme, belediye ve emniyet müdürlüğünden destek istendi.

4. Komando Tugayı'nın yanı sıra civardaki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle orman işletme müdürlüğü ekipleri, Tunceli Belediyesi itfaiyeleri ile emniyet müdürlüğüne ait 4 TOMA'lar yangın bölgesine gitti. Müdahale çalışmalarının ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA'da yer alan habere göre yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Bul, yangının, askerin ateş etmesi sonucu çıktığını iddia etti.

Yangını kontrol altına almak için seferber olduklarını belirten Bul, “Bu bir zihniyet sorunu. Çevredeki ormanları yakmak doğru değil. 1990’lı yıllarda yakılmadık yer bırakılmadı. Köyler boşaltıldı. Bu saatten sonra artık herkesin aklını başına alması gerekiyor” dedi.

Yangından yaklaşık 50 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.
 

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