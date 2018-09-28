T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de, Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev yangında küle döndü (2)

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu köyde çıkan yangında 3 evin küle dönüşmesinin ardından Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı

28 Eylül 2018 01:11

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun doğduğu köyde çıkan yangında 3 evin küle dönüşmesinin ardından Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun doğduğu evin de kül olduğu yangın soruşturmasında Savcılığın, Nazımiye İtfaiye Müdürlüğü\'nün raporu doğurltusunda, köyledeki bazı kişilerin ifadesine başvuracağı öğrenildi.
Bu arada yangına ilk andan itibaren müdahalede bulanan Nazımiye Belediye Başkanı CHP\'li Cafer Kırmızıçiçek, yaptığı açıklamada, yangına Nazımiye Belediyesi ile Tunceli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait ekiplerin müdahale ettiğini söyledi. Kırmızıçicek, yangın söndürme çalışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu\'na gerekli bilgiyi vereceğini dile getirdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YANGINLASORUŞTURMA BAŞLATILDI CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluNazımiye Cumhuriyet SavcılığıCHP Lideri KılıçdaroğluNazımiyeMüdürlüğüBuNazımiye Belediye Başkanı CHP Cafer KırmızıçiçekBelediyesiOrman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24