Tunceli'de kadın garson çalıştıran mekanların camlarını kırdılar

T24 - Tunceli'de “yozlaşmaya karşı çık” isimli bir yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sırasında kadın çalıştıran üç birahanenin camları kırıldı.



Demokratik Haklar Federasyonu tarafından ''Yozlaşmaya Karşı Çık, Ortak Olma'' yürüyüşü için Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen kalabalık grup, Cumhuriyet Caddesi'nden Kışla Meydanı'na kadar yürüdü. Gruptakilerden bazıları, güzergahtaki birahanelerin önüne gelerek, kadın garsonların çalıştırılmaması talebinde bulundu.



Gruptan Murat Kur, birahane sahiplerinden, mekanlarını birer lokantaya çevirmelerini istedi. Bugüne kadar birahanelerde beş kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Kur, ''Son on yılda 250'nin üzerinde bıçakla yaralanma var. Bu birahaneler 2009 yılında 88 ailenin dağılmasına neden oldu. Bu birahaneler insan bedeninden faydalanarak para kazanma kültürünü aşılıyor. Bu şiddeti birahane sahipleri iyi okumalıdır. Çünkü Dersim halkı, kendi gençlerini daha fazla ölümlere vermek istemiyor'' diye konuştu.



Pertek Belediye Başkanı Kenan Çetin de kendi ilçelerinde de benzer bir sorunun yaşandığını ve yapılan çalışmalarla bu sorunun çözüldüğünü ifade etti.



Birahane sahiplerinin evlerine kadar gittiklerini anlatan Çetin, kötü yaşam tarzında iyi kararların çıkmayacağını, insanlar iyi yaşarlarsa iyi kararlar alabileceğini vurguladı.



Kışla Meydanı'nda grup adına basın açıklamasını okuyan Evrim Konak da birahane sahiplerinin halkın sesine kulak vermesi gerektiğini belirtti.



Birahanede çalıştırılan kadınlardan dolayı birçok ailenin dağıldığını ifade eden Konak, şunları kaydetti: ''Yüzlerce insan emeğini birahanelerde harcadığı için eşine şiddet uygulamakta, çocuklarına karşı ilgisiz davranmaktadır. Bugün en onursuzca yaklaşım ise kadın bedeninin meta olarak kullanılması ve fuhuş yapılmasıdır. Kadınları gelir getirecek sermaye olarak görenler, dokuz birahanede kırk beş kadın çalıştırmaktadır.''



Bu arada, yürüyüş sırasında, kadın garson çalıştırıldığı gerekçesiyle üç birahanenin camları kırıldı.





