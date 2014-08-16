Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi

Tunceli Ovacık'ta yapımı devam eden Kuşluca Jandarma Karakolu'nun nöbetçi kuleleri ve karakolu koruyan noktalarına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre, Karakolda görevli askerlerin anında karşılık vermesiyle kısa süreli yaşanan çatışmanın ardından saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı. Bölgeye daha sonra Tunceli'den helikopterlerle askerler gönderilerek, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Yetkililer, saldırıyı TKP/ML TİKKO örgütünün gerçekleştirdiği üzerinde dururken, Tunceli Valiliği de akşam saatlerinde konuyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "15.08.2014 günü saat 14.40 sıralarında ilimiz Ovacık İlçesi'nde yapımı devam eden Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasına uzak mesafeden taciz ateşi açılmış, olayda herhangi bir zaiyat meydana gelmemiştir" denildi.