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Tunceli'de jandarma karakoluna saldırı

Tunceli'de jandarma karakoluna PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi

27 Eylül 2012 02:10

 

Tunceli’nin Pülümür İlçesi kırsalında bulunan Küllü Jandarma Karakolu’na akşam saatlerinde kalabalık PKK’lı grup ağır silahlarla saldırmak istedi. Karakolda bulunan askerlerin karşılık vermesiyle PKK’lılar kaçarken, bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı.
 
Pülümür İlçesi’ne bağlı Küllü Jandarma Karakolu’na, saat 17.30 sıralarında kalabalık PKK’lı grup tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. PKK’lılar, karakol çevresinde bulunan mevzilerede sızma girişiminde bulundu. Karakolda nöbet tutan askerlerin dikkati sayesinde sızma fark edilirken, askerlerin anında karşılık vermesi üzerine PKK’lılar geri çekildi. Yaklaşık yarım saat süren çatışması sonrası Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan 2 kobra helikopteri PKK’lıların kaçtıkları noktaları yoğun bombardıman altına aldı. Skorsky helikopterleride bölgeye çok sayıda özel eğitimli askeri birlikleri indirdi.

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