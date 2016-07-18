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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tunceli’de iki bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesine bağlı iki ayrı bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı

18 Temmuz 2016 02:50

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesine bağlı Kılköy köyü ile Çevrecik köylerinde 17 Temmuz ile 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilanı edildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, koordinat bilgileri yazılı Tunceli ili Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki iki ayrı bölgede 17 Temmuz 2016 - 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" dendi.

Öte yandan, geçtiğimiz Cuma günü Kılköy köyünde bulunan jandarma karakol komutanlığına PKK’lılar tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Bölgede Cuma günü sabah saatlerinde başlayan orman yangınının da devam ettiği öğrenildi.

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