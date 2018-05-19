Tunceli'de hava operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesi kırsalında, düzenlenen hava operasyonu sonucunda 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"