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Tunceli'de hava operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, düzenlenen hava operasyonu sonucunda  5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19 Mayıs 2018 03:42

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesi kırsalında, düzenlenen hava operasyonu sonucunda  5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

 

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