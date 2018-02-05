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Tunceli'de, FKA'nın desteklediği 5 eğitim projesi, törenle imzalandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- FIRAT Kalkınma Ajansı (FKA), Tunceli'de personel eğitimi ve teknik destek amacıyla hazırlanan 5 ayrı projenin hayata geçirilmesi için eğitim desteği alacak kurumlar ile protokol imzaladı

05 Şubat 2018 18:22

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- FIRAT Kalkınma Ajansı (FKA), Tunceli\'de personel eğitimi ve teknik destek amacıyla hazırlanan 5 ayrı projenin hayata geçirilmesi için eğitim desteği alacak kurumlar ile protokol imzaladı.
Valilik binasında düzenlenen imza törenine, Vali Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop ve proje sahibi kurum temsilcileri katıldı. İmza töreninden önce konuşan Vali Sonel, \"Fırat Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi, Munzur Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün hazırladıkları projeler kabul edildi. Proje kapsamında destek alacak bu kurumlarımızdaki personeller teknik anlamda eğitimden geçirilecek ve daha verimli teknik çalışmalar için önemli bir adım olacak bu projelerimiz. Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğümüz, yatırımcı kurum ve kuruluşlar için yenilenebilir enerji eğitimi; belediyemiz, 50 personele kapasite artırma ve mevzuat eğitimi; Munzur Üniversitemiz 200 akademik ve idari personele kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi eğitimi; İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 40 öğretmene yenilikçi uygulamalar (stem ve drama) eğitimi ve İl Sağlık Müdürlüğümüz de hastanede görevli 460 personele acil durum ve afet yönetimi konusunda eğitimler verecek\" dedi.
Konuşmanın ardından projeleri kabul edilen kurum temsilcileri, Vali Tuncay Sonel ile birlikte hazırlanan protokolü imzaladı.

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