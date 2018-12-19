Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı

Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)-

Dünya Rafting Şampiyonası\'nın önümüzdeki yıl Haziran ayında Tunceli\'de yapılacağı kararı kentte heyecan uyandırdı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Dünya Rafting Şampiyonası\'nın 2019\'da Munzur\'da yapılmasının bir hayal olduğunu ama bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi başardıklarını söyledi.

Dünya Rafting Federasyonu\'nca 2019\'da düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası\'nın Tunceli\'de bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı\'nda bulunan Munzur Çayı\'nda yapılacağını açıklamasıyla birlikte Tuncelileri heyecanlandırdı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Dünya Rafting Şampiyonası\'nın Munzur Çayı üzerinde yapılmasının, kentin tanıtımı ve turizmi için çok büyük bir katkı sunacağını söyledi. Dünya Rafting Şampiyonası\'nın 2019 yılı 8- 13 haziran tarihleri arasında Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Munzur Çayı\'nda yapılmasının kenti heyecanlandırdığını anlatan Tuncay Sonel, yakın zamana kadar hayal olan Dünya Rafting Şampiyonası\'nın kentte yapılacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Sonel, şunları söyledi:

\"Tunceli yıllarca hep terör olayları ile anıldı ama son yılarda Tunceli Türkiye\'nin en huzurlu şehirlerinden biri konumunda. Yani Tunceli artık huzur şehri. Tunceli için gece gündüz çalışıyoruz. Tunceli için hangi yatırımı yapmak istesek, sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız bize sonsuz destek oluyor. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza her konuda bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamana kadar Munzur\'da Dünya Rafting Şampiyonası\'nın hayal olduğu kentimizde artık o hayal gerçek oldu ve Munzur\'da Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak. Hayali gerçek yapmak için çok çabaladık. Tunceli huzur şehri olunca her şey daha rahat olmaya başladı. Biz huzur ve güven ortamını yakaladıktan sonra spora ve turizme büyük bir önem verdik, birçok spor etkinliği yaptık. Geçen yıl Mayıs ayında Türkiye Rafting Şampiyonası\'nı ilk kez Tunceli\'de organize ettik ve çok başarılı bir organizasyon oldu. Tunceli için geçmişte hayal olan bir durumu, şimdi gerçeğe çeviriyoruz. 2018 Haziran ayında Rafting Dünya Şampiyonası\'nı Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Munzur Çayı\'nda gerçekleştireceğiz. Dünya Rafting Şampiyonası\'nın Munzur\'da gerçekleşmesi için Gençlik ve Spor bakanımız, Dünya Rafting Federasyonu ikinci başkanı Fikret Yardımcı başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.\"

Tunceli\'de 8 yıldır rafting antrenörlüğü yapan Ali Ekrem Canpolat ise Dünya Rafting Şampiyonası\'nın Tunceli\'de yapılacak olmasının büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, \"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde rafting sporu ile ilgilenen gençlerimize bu konuda yardımcı oluyorum. Tunceli\'de yakın zamana kadar bölgeler arası yaraşmalar ve il içi yarışmalar yapılıyordu. Huzur ve güven büyük katkı getirdi. Valimiz Tuncay Sonel\'in inanılmaz bir katkısı var, gece gündüz çalışıyor ve bu başarıda büyük payı var. Mayıs ayında Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldı. Önümüzdeki yıl haziran ayında Dünya Rafting şampiyonası Tunceli için bizler için mutluluk verici. 4 Tuncelili kadın sporcumuz Türkiye milli takımına seçilmişti ve İtalya\'da dünya şampiyonasına katıldı. Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası\'nda Tuncelili sporcular büyük başarılar elde ederek Türkiye\'ye örnek olacaklar\" şeklinde konuştu.

Rafting sporcuları ise şampiyonada önemli başarılar elde etmek için azimle çalışacaklarını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vali Tuncay Sonel\'in açıklamaları

- Rafting antrenörü Ali Ekrem Canpolat\'ın açıklamaları

- Sporcuların açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)