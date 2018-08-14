Tunceli'de çatışma: PKK'lı 2 kadın terörist öldürüldü, 2 asker yaralandı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerle çıkan çatışmada 2 PKK\'lı öldürüldü, 2 asker ise yaralandı.

Merkez Çırtık Deresi bölgesinde bugün sabah saatlerinde tespit edilen PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava saldırısında 5 teröristin etkisiz hale getirildi. Hava harekatının ardından bölgeye karadan ve yine havadan operasyon düzenlendi. Çırtık Deresi\'nin iç kesimlerinde öldürülen PKK\'lıların bulunduğu alanda arama tarama faaliyeti için bölgeye intikal eden JÖH timleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Akşam saatlerinde yaşanan ve 2 kadın teröristtin öldürüldüğü çatışmada, 2 asker de yaralandı.

BÖLGE KOBRA HELİKOPTERLERİYLE ATEŞ ALTINA ALINDI

Yaralı askerler çatışma bölgesinden çıkarıldıktan sonra, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtilirken, teröristlerin bulunduğu alan kobra helikopterlerince yoğun ateş altına alındı.

Tunceli Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, merkez Çırtık Deresi Bölgesinde MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, \"İki kahraman JÖH’ümüz yaralanmıştır. Yaralı iki kahramanımızın tedavisi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışmada İki BTÖ mensubu kadın terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir\" denildi.