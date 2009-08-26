Tunceli'de çatışmalar sürüyor

Tunceli'de eylem hazırlığı içinde oldukları öğrenilen teröristlere yönelik olarak başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonlarda 1 terörist öldürülürken bölgede çatışmaların sürdüğü haberleri geliyor.
PKK'lıların bulunduğu alanlar Kobra tipi helikopterlerle bombalanıyor. PKK'lılar ise, kaçarken askerlerin geçiş yollarına bombalı tuzaklar kuruyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın 1 Eylül'de bitecek olan tek taraflı "saldırıları durdurma" kararının ardından, teröristlerin eylem hazırlığı içine girdiğini tespit etti.
Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 4. Komando Tugay Komutanlığı ve 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nca teröristleri etkisiz hale getirmek için önceki gün hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Tunceli merkez, Pülümür, Ovacık, Nazimiye, Hozat ilçelerinin kırsal kesimi, ormanlık alan ve derin vadilerde hava destekli sürdürülen operasyonlarda sıcak temas sağlanan PKK'lılarla şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.
Pülümür Vadisi'nde yer alan Alacakaya köyü kırsal kesimindeki operasyonda teröristlerin bulunduğu alanı belirleyen özel eğtimli komandolar, geceyarısı sızma yaparak gruba yaklaştı. Durumu farkeden eden teröristlerin ateş açması üzerine çatışma çıktı.
Çatışma sırasında kayalık alandan ormanlık alana doğru kaçan teröristlerin koordinatları Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na bildirildi. Komutanlıktan kalkan 2 Kobra tipi helikopter teröristlerin kaçtığı alanları bombaladı.
Pülümür ile Nazimiye arasındaki Kızılmescit bölgesinde bir grup teröristin belirlenmesi üzerine Skorsky helikopterlerle dün gece saat 22.00 sıralarında bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi. Timler, sıcak temas sağladığı teröristlerle çatışmaya girdi.
Geceyarısı başlayan çatışmalar aralıklarla sürüyor. İlk tespitlere göre, çatışmada 1 terörist öldü.
Kaçmaya çalışan PKK'lıların, askerlerin geçiş yollarına bombalı tuzaklar kurduğu, uzaktan kumandalı tahrip gücü yüksek çok sayıda bombanın bulunarak, etkisiz hale getirildiği bildirildi.