Tunceli'de çaldıkları 4 büyükbaş hayvanla, Elazığ'da yakalandılar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı, Elazığ\'da satmaya çalışan Suriye uyruklu Abdullah F. ve Mustafa N., jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri, Tunceli\'nin Çemişgezek ilçesinde çalınan 35 bin lira değerindeki 4 büyükbaş hayvanın kamyonetle Elazığ\'a getirildiğini belirledi. Çalışma başlatan jandarma, hayvanları Akçakiraz ve Yenice mahallelerindeki ahırlarda buldu. Hayvanları çalıp Elazığ\'a satmaya getiren Suriye uyruklu Abdullah F. ve Mustafa N. gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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