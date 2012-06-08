Tunceli'de bir otomobilde üç büyük tüp şeklinde patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de, bir otomobilde yapılan incelemede, üç büyük tüp içerisine yerleştirilmiş patlayıcı ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İHA'da yer alan habere göre; Tunceli merkezi Uzuntarla köyü civarında operasyonda olan birlikler akşam saatlerinde bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağladı. Yaşanan çatışmada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir otomobilde 3 büyük tüp içerisine yerleştirilmiş patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Uzuntarla köyünde bir grup PKK'lı olduğu istihbaratı üzerine bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Saat 22.00 civarlarında Tunceli merkezi Uzuntarla köyünde bir grup PKK üyesi ile sıcak temas yaşanmasının ardından bölgede yapılan operasyonda 3 büyük tüp içerisine konarak hazırlanmış patlayıcı ele geçirildi" denildi.

Uzuntarla köyünde yaşanan çatışmada, Hıdır Nakış'a ait ağılda paniğe kapılarak kaçan 100 civarında hayvan kayboldu. Şehir merkezinden köye giden bir grup vatandaş hayvanları ormanlık alanda aramaya başladı.