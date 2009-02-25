Tunceli'de beyaz eşyadan sonra para dağıtılacak

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Tunceli'de 500 aileye kira kontratları karşılığında 3500 TL'ye kadar yardım yapacak. Bugüne kadar 50 aileye verildi.





Tunceliİ Valiliği'nin seçim öncesi parasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan karşılayıp yaptığı beyaz eşya ve mobilya dağıtımının `seçim rüşveti' olduğu tartışmaları sürerken, Valiliğin Yeşil Kart sahiplerine kira yaptığının duyulması üzerine vatandaşlar başvuru dilekçelerini doldurup teslim etmeye başladı.



Tunceli Valiliği'nin `Her eve bir beyaz eşya' kampanyası çerçevesinde yaklaşık 5 milyon lira tutarındaki beyaz eşya ve mobilya yardımı Yüksek Seçim Kurulu'nun `seçimler öncesi yapılamaz' açıklaması Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasına reğmen sürerken, şimdi de Yeşil Kartlı ailelere kira yardımı yapıldığı ileri sürüldü. İddialar üzerine Yeşil Kart sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek daha onceden hazırlanan formları doldurup kira yardımından yararlanmak için başvurmaya başladı. Vakıftan bugüne kadar kira kontratları karşılığında Yeşil Kartlı 50 aileye kira yardımı yapıldığı ve yardımların 500 aileye kadar yapılacağı belirtildi.



Tunceli'de 20 Mart'a kadar yapılacağı belirtilen kira yardımının üst sınırının yıllık 3 bin 500 TL olarak belirlendiği kaydedildi. Tunceli'de bugüne kadar kira yardımından yararlanmak için başvuran kişi sayının 2 bini bulduğu kaydedildi.