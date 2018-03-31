T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de belediyeye ait 12 konut, ihtiyaç sahiplerine tahsis edildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de belediye başkanlık konutu dâhil 12 konut, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz tahsis edildi

31 Mart 2018 16:43

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de belediye başkanlık konutu dâhil 12 konut, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz tahsis edildi. Tunceli Belediyesi’nde ilk olarak, belediye başkanına ayrılan ancak kullanılmayan dubleks konutun anahtarı Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından, 5 çocuklu bir anneye verildi. Diğer vatandaşların oturacağı konutlar da kura ile belirlendi.
İhtiyaç sahibi ailelere konutların tahsisi için belediye binasında bugün yapılan kura çekiminden önce ilin Valisi ve Belediye Başkan Vekili olan Tuncay Sonel konuşma yaptı. Konutların ihtiyaç sahiplerine verildiğine dikkat çeken Sonel, şunları söyledi:
\"Bugün burada hayırlı bir iş için bulunuyoruz. Belediye Başkanlığımıza ait toplam 12 konutu siz kıymetli vatandaşlarımıza tahsis ediyoruz. Size tahsis ettiğimiz konutları herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceksiniz. Belediyemizin dubleks lojmanının anahtarını Ayşe Aslan Hanım\'a veriyorum. Çünkü Ayşe Hanım kardeşimizin 5 yetim çocuğu var. Onlar bizim de evladımız ve bu lojmanı onlara vermeyi uygun gördük. Diğer 11 konut için de herkes kura çekecek ve kendi oturacağı daireyi belirleyecek. Helali hoş olsun. İlk kurayı çeken vatandaşımız İsmail Çelik’e hem ev hem de yeni yapılan parkta iş veriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun.\"
Kura çekimi sırasında okuma yazma bilmeyen vatandaşların bulunduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Sonel, konutlara yerleştirilen 3 kadının okuma-yazma bilmediğini, gerekirse dağıtılan konutlarda yaşayanlar için kurs açılacağını söyledi. Başkan Vekili Sonel, kura çekiminde konutlara yerleştirilen vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHA TUNCELİTunceli BelediyesindeBelediye Başkan Vekili Tuncay SonelDiğerValisiBaşkan VekiliSonelSonelşunlarıBelediye BaşkanlığımızaSizeBelediyemizinAyşe Aslan HanımAyşe HanımOnlarHelali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24