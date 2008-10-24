Tunceli'de Başbakan'a 'Hoş gelmedin' hazırlığı

Başbakan Erdoğan'ı bugün gideceği Tunceli'de tatsız sürprizler bekliyor. DTP'li belediye Erdoğan'ı karşılamayacağı gibi kentte asılan 'Hoşgeldin' pankartlarını indiriyor.



Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil, Başbakan Erdoğan’ın bugün Tunceli’ye yapacağı geziyi protesto ederek kendisini karşılamaya gitmeyeceğini söyledi.



Başbakan Erdoğan’ı Tunceli gezisini eleştiren DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ise, Erdoğan’ın bugün Tunceli’de protestolar ile karşılanacağını, kendisinin de Erdoğan’ı protesto edenlerin arasında yer alacağını bildirdi.



DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve Tunceli Belediye başkanı Songül Erol Abdil ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Başbakan Erdağan'ın Tunceli'ye yapacağı geziyi protesto ettiler.



PANKARTLAR İNDİRİLDİ



Kentin ana caddelerine, ‘Sayın Başbakanımız Nazimiye Sağlık Ocağı için teşekkür ederiz. Nazimiye halkı’, ‘Sayın Başbakanımız Tunceli Fen Lisesi için teşekkür ederiz. Tunceli halkı’ yazılı pankartlar asıldı. Tunceli’nin DTP’li Belediye Başkanı Songül Erol Abdil, asılan pankartların, herhangi bir kurum, partiye ait olmadığını ve belediyeden izin alınmadan asıldığı gerekçesiyle itfaiye ekiplerine indirtti. Belediye yetkilileri, pankartların altında Tunceli ve Nazimiye halkı adlarının kullanıldığını belirterek, “Ancak asılan pankartlardan halkın haberi yok” dedi.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI



Tunceli’de bugün yapılacak AKP merkez ilçe kongresine katılmak ve çeşitli açılışlar yapmak üzere kente gelecek olan Başbakan Tayyip Erdoğan için çok sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Kentin giriş ve çıkışları günün 24 saati denetim altına alınırken, bütün araçlar ve yolcular didik didik aranıyor.



Başbakan Erdoğan’ın Pazartesi günü Diyarbakır’a yaptığı gezi sırasında kente izinsiz gösterilerin yapılması üzerine, Erdoğan’ın bugün geleceği Tunceli’de yoğun önlemler alınmaya başlandı. Tunceli’de partisinin merkez ilçe kongresine katılıp, Mamiki Köprüsü, Fen Lisesi ve Ağız Diş Sağlığı merkezlerinin toplu açılışlarını yapacak olan Erdogan’ın gezisi öncesinde polis, protesto gösterileri yapılacağı istihbaratı üzerine kentin giriş ve çıkışlarında 24 saat denetim başlattı. Kente giren araçlar ve yolcular didik didik aranırken, kimlik bilgileri de sorgulanıyor. Tunceli’ye Elazığ, Malatya ve Bingöl’den kente ek polis takviyesi geleceği belirtildi. Başbakanlık koruma ekibinde yer alan güvenlik güçlerinin de kente gelerek, polisle işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.



JANDARMA DA DAĞLARDA OPERASYON YAPIYOR



Jandarma Özem Harekat Timleri, Tunceli çevresindeki dağlık alanlarda PKK’lılara yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Merkeze bağlı, Sütlüce, Suvat, Dedeağeç, Kocakoç, Demirkapı, Çiçekli ile Kutuderesi bölgelerine dün sabah saatlerinden itibaren Sikorsky helikopterle timler indirildi. Operasyonlar devam ederken, kent semalarında helikopter hareketliliğinin arttığı gözlendi.



ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ VE BAŞBAKAN’IN AFİŞLERİ AYNI BİLBORDLARDA



Tunceli’de, Başbakan'ın gezisi öncesinde AKP İl teşkilatı ve Tunceli Valiliği'nin bilbordlara astırdığı afişlerin yanına bir de isimsiz olarak, Atatürk’ün sözlerinin yazılı olduğu afişlerin asılması Tunceli’de merak konusu oldu.



Gazetecilerin bilbordları kiralayan reklam şirketini araması üzerine, afişlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Tunceli Valiliği'nin isteği üzerine Tunceli Belediyesi tarafından asıldığı tespit edildi.

